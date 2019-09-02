Заключенный зашил себе рот в знак протеста против пыток

В новосибирской колонии № 8 осужденный Александр Вахрушев зашил себе рот в знак протеста против пыток.

Как рассказала жена заключенного, 28 августа они зарегистрировали брак, но свидание молодоженам не разрешили. Вместо этого Александра избили и поместили в ШИЗО.

После этого Вахрушев объявил голодовку и зашил себе рот. Увидев, что произошло, сотрудники ФСИН самостоятельно разорвали нитки.

Супруга осужденного вызвала скорую помощь, однако врачей не допустили к мужчине, пишет«Тайга.инфо».

Сейчас жена Вахрушева написала заявление в прокуратуру и полицию. О состоянии Александра не сообщается.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов заявил о необходимости ввести специальную статью за применение пыток в Уголовный кодекс.