Заключенный зашил себе рот в знак протеста против пыток
В новосибирской колонии № 8 осужденный Александр Вахрушев зашил себе рот в знак протеста против пыток.
Как рассказала жена заключенного, 28 августа они зарегистрировали брак, но свидание молодоженам не разрешили. Вместо этого Александра избили и поместили в ШИЗО.
После этого Вахрушев объявил голодовку и зашил себе рот. Увидев, что произошло, сотрудники ФСИН самостоятельно разорвали нитки.
Супруга осужденного вызвала скорую помощь, однако врачей не допустили к мужчине, пишет«Тайга.инфо».
Сейчас жена Вахрушева написала заявление в прокуратуру и полицию. О состоянии Александра не сообщается.
Ранее глава СПЧ Михаил Федотов заявил о необходимости ввести специальную статью за применение пыток в Уголовный кодекс.
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