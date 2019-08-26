Глава СПЧ: нам необходимо ввести в УК статью за пытки

Ввести специальную статью за применение пыток в Уголовный кодекс России необходимо, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.

По его мнению, это будет хорошей воспитательной мерой для правоохранителей, практикующих неправомерное применение силы.

«Пытки – это очень серьезная проблема. К сожалению, во многих случаях пытки оказываются латентными и мы не можем их выявить. А когда они дают о себе знать, их очень трудно доказать. Это комплексная проблема и, следовательно, ее решение тоже должно быть комплексным», ― добавил глава СПЧ в разговоре с РИА «Новости».

По данным социологов «Левада-центра», каждый десятый житель России имел дело с пытками со стороны полиции.