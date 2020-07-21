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Волонтеры очистят русло реки Городянки в Рузе после прорыва дамбы

Артем Денисов
21 июля, 2020 01:09
2 мин
подмосковье
Фото: 50.mchs.gov.ru

Волонтеры Московской области помогают очищать русло реки Городянки в Рузском городском округе после потопа, который был вызван прорывом дамбы.

Добровольцы убирают мусор и устраняют последствия бедствия. Вся территория вдоль реки Городянки будет очищена до конца июля. В будущем волонтеры планируют сделать на набережной зону отдыха, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, компенсация в размере 2 миллионов рублей будет выплачена жителям подмосковного города Руза, чьи дома были уничтожены после прорыва дамбы.

«Что касается людей, которые потеряли дома: мы выплатим компенсацию по 2 млн руб. А там, где дома можно восстановить, мы предусмотрели выплату в 300 тыс. руб.», - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно губернатору, деньгами полученными деньгами жители будут распоряжаться самостоятельно.

По его словам, распорядиться этой суммой каждый сможет по своему усмотрению.

Также, все пострадавшие получат по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, отмечает РБК. Выплата рассчитана на покупку «всего необходимого», в условиях экстренной ситуации.

Прорыв дамбы на реке Городянка в Подмосковье произошел из-за мощных ливней.

темы
подмосковье
волонтеры
дамба
2 мин