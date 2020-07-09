Власти окажут максимальную помощь жильцам уплывших домов в Рузе

Общество

Телеканал «360»

Жителям Подмосковья, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе, окажут «максимальную помощь». Известно, что подтопленными оказались 29 участков с 29 частными домами, два из которых смыло.

С места происшествия эвакуировали 52 человека, включая 7 детей. Глава Московской области Андрей Воробьев дал команду в короткие сроки восстановить дамбу и дороги.

«К счастью, опасности для жизней людей нет... Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», - приводит слова губернатора телеканал «360».

Прорыв дамбы на реке Городянка в Подмосковье произошел из-за мощных ливней. После засора трубы под технической насыпью во время прокладки обводного канала вода заполнила овраг по течению реки и вышла через жилой сектор в реку Руза. Из-за риска серьезных последствий были отключены газ и электричество.