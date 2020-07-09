По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В подмосковной Рузе после проливных дождей прорвало дамбу

Артем Денисов
9 июля, 2020 01:55
2 мин
ливни
Фото: 50.mchs.gov.ru

В Рузском городском округе Подмосковья прорвало дамбу.

Мощные ливни заполнили водой овраг по верхнему течению реки Городянка. По данным спасателей, происшествие случилось при проведении работ по прокладке обводного канала. Вода вышла через жилой сектор в реку Руза.

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами. Еще два частных дома поток воды смыл. Отмечается, что при ЧП никто не пострадал.

Спасатели эвакуировали 52 человека. Отключена подача газа и электричества. В администрации округа был создан штаб по ликвидации последствий подтопления, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, 8 июля по нескольким районам Краснодарского края прошел сильный ливень с грозами и градом.

Обильные осадки привели к затоплению некоторых улиц Краснодара, а также низменных районов Геленджика и Темрюкского района. В отдельных частях кубанской столицы было остановлено движение общественного электротранспорта.

Синоптики сообщают, что на регион за несколько часов выпала месячная норма осадков, отмечает telegram-канал «Подъём».

темы
подмосковье
дождь
дамба
2 мин