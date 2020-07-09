В подмосковной Рузе после проливных дождей прорвало дамбу

Общество

Фото: 50.mchs.gov.ru

В Рузском городском округе Подмосковья прорвало дамбу.

Мощные ливни заполнили водой овраг по верхнему течению реки Городянка. По данным спасателей, происшествие случилось при проведении работ по прокладке обводного канала. Вода вышла через жилой сектор в реку Руза.

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами. Еще два частных дома поток воды смыл. Отмечается, что при ЧП никто не пострадал.

Спасатели эвакуировали 52 человека. Отключена подача газа и электричества. В администрации округа был создан штаб по ликвидации последствий подтопления, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, 8 июля по нескольким районам Краснодарского края прошел сильный ливень с грозами и градом.

Обильные осадки привели к затоплению некоторых улиц Краснодара, а также низменных районов Геленджика и Темрюкского района. В отдельных частях кубанской столицы было остановлено движение общественного электротранспорта.

Синоптики сообщают, что на регион за несколько часов выпала месячная норма осадков, отмечает telegram-канал «Подъём».