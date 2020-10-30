Волна нападений с ножом из Франции перекатилась в Канаду

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В Канаде, в городе Монреаль полицейский застрелил мужчину с ножом в руках. Об этом сообщил телеканал CTV.

В полицейский участок поступил звонок о мужчине, который странно себя ведет и вооружен ножом.

Когда на место прибыл полицейский патруль, мужчина двинулся в сторону машины, не выпуская из рук нож. Сотрудник полиции выстрелил и убил его.

По факту стрельбы ведется расследование, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что вслед за трагедией в Ницце во Франции произошло еще одно нападение: на этот раз в Авиньоне.

Почти одновременно с убийством трех человек в Ницце, во французском городе Авиньон, была совершена попытка нападения с ножом на полицейских.