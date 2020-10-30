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Общество
Волна нападений с ножом из Франции перекатилась в Канаду
30 октября, 2020 07:07
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фото:: Pixabay
В Канаде, в городе Монреаль полицейский застрелил мужчину с ножом в руках. Об этом сообщил телеканал CTV.
В полицейский участок поступил звонок о мужчине, который странно себя ведет и вооружен ножом.
Когда на место прибыл полицейский патруль, мужчина двинулся в сторону машины, не выпуская из рук нож. Сотрудник полиции выстрелил и убил его.
По факту стрельбы ведется расследование, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что вслед за трагедией в Ницце во Франции произошло еще одно нападение: на этот раз в Авиньоне.
Почти одновременно с убийством трех человек в Ницце, во французском городе Авиньон, была совершена попытка нападения с ножом на полицейских.
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