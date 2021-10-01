Военный ветеран создал НКО с целью вывезти 2200 человек из Афганистана

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Отставной солдат спецназа армии США Перри Блэкберн организовал некоммерческую организацию «AFGfree» по безопасному вывозу американских граждан и афганских союзников из Афганистана, контролируемого талибами*. К настоящему моменту ему уже удалось вывезти из исламской республики около тысячи человек.

Блэкберн является членом «Конных солдат», которые были первыми солдатами США в Афганистане после 11 сентября 2001 года. По его словам, организация состоит из почти 400 человек, и среди них не только военные ветераны, «это любой, у кого есть точка соприкосновения в Афганистане», - пояснил он.

Сейчас «AFGfree» поддерживает связь примерно с 2200 людьми в республике, однако, по словам отставного солдата, это число «колеблется». Блэкберн лично контактирует с 43 американскими гражданами и законными постоянными жителями, застрявшими в Афганистане.

«Люди связываются с нами каждый божий день, группами», - сказал он.

Блэкберн заявил, что его сеть успешно эвакуировала свыше 970 человек из Афганистана. «AFGFree» сотрудничает с другими организациями, такими как Фонд Назарянина, для заключения контрактов на полеты за пределы страны.

Теперь Блэкберн и его коллеги хотят сотрудничать с федеральным правительством. На прошлой неделе они встретились с официальными лицами Госдепартамента с целью «открыть диалог, чтобы мы могли безопасно вывести наших партнеров из Афганистана», - цитирует Блэкберна FOX News.

Ранее стало известно о том, что после прихода радикалов к власти в Афганистане выросла цена на опиум.

*«Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.