Приход талибов* к власти привел к росту цен на опиум
В то время как экономика Афганистана балансирует на грани краха, продавцы на опиумном рынке на юге исламской республики говорят, что цены на их товары выросли более чем в три раза после захвата власти талибами*.
В настоящее время контрабандисты платят производителям опиума по 100 долларов за один килограмм, в то время как на черном рынке в Европе стоимость данного наркотического средства превышает 50 долларов за один грамм.
Погодные условия, отсутствие безопасности, политические волнения и закрытие границ — все это может повлиять на постоянно меняющиеся цены на опиум. Производители сильнодействующего наркотика считают, что цены взлетели после слов представителя радикального движения «Талибан»* Забихуллы Муджахида о том, что талибы* выступают против производства каких-либо наркотиков.
Слух о скором запрете выращивания мака быстро распространился. Покупатели готовятся к надвигающейся нехватке товара, поэтому цены на опиум растут, передает The Times of India.
Ранее радикалы запретили парикмахерам «стильно» стричь граждан.
*«Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.