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Талибы запретили стильные прически и стрижку бород
26 сентября, 2021 19:12
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Hamidullah/XinHua/Global Look press
Представители радикального движения «Талибан»* (запрещено в РФ) запретили стильные прически и бритье бород в одной из провинций на юге Афганистана. Об этом говорится в письме талибов, обращенном к парикмахерам.
Представители «Талибан» из Министерства исламской ориентации провели встречу с парикмахерами и запретили им делать стильные прически и стричь бороды клиентам.
Также в парикмахерских настоятельно не рекомендовано включать музыку, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
*«Талибан» - террористическая организация, ее деятельность в России запрещена.
Ранее сообщалось, что талибы ввели запрет на стрельбу в воздух на всей территории страны.
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