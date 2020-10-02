Во всем виноваты неандертальцы. Ген древних людей фатален при коронавирусе

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Шведские и немецкие ученые выяснили, что гены, которые связаны с осложнениями при коронавирусе, встречаются не только у современных людей, они были и у неандертальцев.

По подсчетам ученых, этими генами обладают около трети жителей Южной Азии, примерно 8 процентов европейцев и 4 процента американцев.

Исследователи считают, что эти гены могли эффективно защищать неандертальцев в свое время от инфекций, однако теперь они отрицательно влияют на человека.

По подсчетам ученых, среди смертей от пандемии коронавируса, около 100000 приходится на людей, которые унаследовали фатальные гены неандертальцев, пишет «Naked Science».

Ранее биологи из Сингапура провели ряд исследований и пришли к выводу, что коронавирус способен выжить в замороженных продуктах даже при температуре - 80 градусов.