Во время посадки от одного из двигателей «Руслана» отвалилась деталь и пробила крышу

Telegram-канал Baza

Во время посадки Ан-124 «Руслан» в новосибирском аэропорту Толмачево у самолета отвалилась деталь двигателя. Она пробила крышу склада.

Деталь рухнула с высоты несколько сотен метров, передает Telegram-канал Baza. По счастливой случайности никого из сотрудников склада она не задела.

Напомним, инцидент с самолетом произошел 13 ноября. 400-тонный «Руслан» совершил аварийную посадку спустя минуту после вылета из-за проблем с двигателями и радиосвязью.

Во время приземления у него сломались шасси и крылья. Борт сошел с полосы и выкатился за пределы ВПП на 200 метров.