Сломал шасси и сошел с полосы: российский самолет еле сел после отказа двигателей и радиосвязи

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Самолет Ан-124 «Руслан» совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска. Воздушное судно вернулось в гавань спустя минуту после вылета из-за проблем с двумя двигателями и радиосвязью, а при посадке получило повреждения и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Грузовой Ан-124 должен был отправиться в Вену, на его борту находились 14 человек. При вынужденной посадке «Руслан» получил повреждения - у него частично разрушены стойки шасси и крылья.

Самолет выкатился за пределы полосы на 200 метров. Никто не пострадал, пишет «Интерфакс».

Ранее последний оставшийся в российской гражданской авиации самолет Ту-154 встал на стоянку в Новосибирске. За 18 лет он налетал почти 27,5 тысяч часов.