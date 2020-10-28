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Последний в гражданской авиации России советский самолет Ту-154 отлетал своё

Лилия Караева
28 октября, 2020 10:47
2 мин
Ту-154
Karopka.ru

Последний оставшийся в российской гражданской авиации самолет Ту-154 встал на стоянку в Новосибирске. За последние 18 лет он налетал почти 27,5 тысяч часов.

28 октября Ту-154, принадлежащий компании «Алроса», совершил двухчасовой перелет из города Мирного в Якутии в Новосибирск. Он перевез 140 пассажиров.

Гендиректор компании Андрей Гулов рассказал, что у лайнера заканчивается действие сертификата летной годности. Пока решение о дальнейшей судьбе судна не принято. До этого оно будет находиться в новосибирском аэропорту Толмачево.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили РИА Новости, что за все время эксплуатации самолет выполнил 737 рейсов в обе стороны и перевез более 160 тысяч пассажиров.

Ту-154 - самый массовый советский среднемагистральный пассажирский самолет. Его экспулатация началась с 1972 года. Самолет был разработан конструкторским бюро Туполева. Выпуск Ту-154 на Куйбышевском авиационном заводе осуществлялся до 1998 года.

В сентябре на кладбище воздушных машин в Якутии нашли личный самолет первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

темы
история
Ту-154
рейс
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