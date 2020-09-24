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В поселке Черский в Якутии нашли личный самолет первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Он находится на кладбище воздушных машин и изрядно проржавел.

Ил-14П Хрущева, на котором государственный деятель совершил немало полетов, обнаружил пилот «Полярных авиалиний» Тимур Фаткулов. Подлинность судна подтвердил историк, чей отец пилотировал борт 61755.

Для Хрущева в «Ильюшине» была оборудована VIP-кабина со всеми удобствами, беспрецедентными по меркам конца 1950-х годов. На борту находилось суперсовременное американское оборудование. В частности, радиооборудование могло настраиваться на диапазоны пяти стран и выдавать координаты самолета в полете, пишет издание «Блокнот».

Позже Хрущев отказался от Ил-14 в пользу Ил-18 с двумя двигателями, полагая, что это более безопасно.

Ранее в леднике исландского вулкана нашли фрагменты бомбардировщика B-17 Flying Fortress, рухнувшего 76 лет назад.