Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Беспрецедентный по меркам 1950-х годов самолет Хрущева ржавеет на кладбище в Якутии

Лилия Караева
24 сентября, 2020 15:49
1 мин
Бывший личный Ил-14 Никиты Хрущева
Bloknot.ru

В поселке Черский в Якутии нашли личный самолет первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Он находится на кладбище воздушных машин и изрядно проржавел.

Ил-14П Хрущева, на котором государственный деятель совершил немало полетов, обнаружил пилот «Полярных авиалиний» Тимур Фаткулов. Подлинность судна подтвердил историк, чей отец пилотировал борт 61755.

Для Хрущева в «Ильюшине» была оборудована VIP-кабина со всеми удобствами, беспрецедентными по меркам конца 1950-х годов. На борту находилось суперсовременное американское оборудование. В частности, радиооборудование могло настраиваться на диапазоны пяти стран и выдавать координаты самолета в полете, пишет издание «Блокнот».

Позже Хрущев отказался от Ил-14 в пользу Ил-18 с двумя двигателями, полагая, что это более безопасно.

Ранее в леднике исландского вулкана нашли фрагменты бомбардировщика B-17 Flying Fortress, рухнувшего 76 лет назад.

темы
самолет
Никита Хрущев
кладбище
1 мин