В леднике исландского вулкана Эйяфьятлайокудль самолет оттаял спустя 76 лет

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В Исландии из ледника вулкана Эйяфьятлайокудль обнаружили показавшиеся наружу фрагменты бомбардировщика B-17 Flying Fortress.

Самолет рухнул 76 лет назад. 16 сентября 1944 года американский бомбардировщик, который летел в Англию после дозаправки в исландском аэропорту Кефлавик, врезался в ледник из-за плохой видимости.

Лайнер приземлился на мягкий снег. В результате крушения оторвало одно крыло, а двигатели загорелись. Не смотря на это, все 10 членов экипажа выжили.

С годами обломки бомбардировщика постепенно вмерзли в Эйяфьятлайокудль. Из-за потепления климата, самолет начал оттаивать.

Местные жители считают место крушения достопримечательностью и против, чтобы их убирали, пишут «Известия».

Ранее два необитаемых острова, которые входят в состав индонезийской провинции Южная Суматра, полностью ушли под воду в результате повышения уровня моря. Произошло это из-за глобального потепления.

Острова Бетет и Гундул в настоящее время находятся на отметке 1-3 м ниже уровня моря. На ушедшем под воду острове Бетет раньше располагался национальный заповедник, получивший признание ЮНЕСКО.