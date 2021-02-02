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Во Франции мужчина с саблей напал на полицейских

Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 14:12
1 мин
Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 14:12
1 мин
1
Pixabay

Во Франции мужчина с саблей напал на полицейского. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел во французском Нанте. Полицейский патруль прибыл на вызов, связанный с супружеской ссорой. Агрессивный мужчина, вооруженный саблей, напал на правоохранителей, один из них получил ранения. Нападавший был под воздействием наркотиков, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в метро Брюсселя несколько человек получили ранения после нападения неизвестного, который был вооружен ножом.

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