Во Франции мужчина с саблей напал на полицейских

Общество

Во Франции мужчина с саблей напал на полицейского. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел во французском Нанте. Полицейский патруль прибыл на вызов, связанный с супружеской ссорой. Агрессивный мужчина, вооруженный саблей, напал на правоохранителей, один из них получил ранения. Нападавший был под воздействием наркотиков, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в метро Брюсселя несколько человек получили ранения после нападения неизвестного, который был вооружен ножом.