Вооруженный мужчина напал на пассажиров брюссельского метро

Общество

В метро Брюсселя несколько человек получили ранения после нападения неизвестного, который был вооружен ножом.

По данным полиции, злоумышленник арестован. Нападение произошло днем 1 февраля недалеко от станции метро Gare de l'Ouest. После этого несколько линий метро были закрыты.

По словам одного из очевидцев, в соседнем вагоне поезда мужчина ударил женщину ножом в горло. Точное число пострадавших неизвестно. По предварительным данным, нападение произошло после частной ссоры, сообщает РБК.

В минувшем ноябре пожилой житель Сахалина трижды за день напал с ножом на женщин.

Полицейские задержали 60-летнего злоумышленника неподалёку от места его жительства и завели на него два уголовных дела по статьям «разбой» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».