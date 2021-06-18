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Люди
Власти еще двух регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части жителей
18 июня, 2021 16:31
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Marihan Al-Khalidi/Keystone Press Agency/globallookpress
Еще два региона - Тула и Ленинградская область - ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Ранее об этой мере объявили Москва, Московская, Кемеровская и Сахалинская области.
Губернатор Ленинградской области Игорь Дрозденко распорядился вакцинировать не менее 80% сотрудников организаций сферы услуг, общепита, культуры, образования. Если показатель не будет достигнут, компаниям запретят работать. Об этом пишет «Фонтанка».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что обязательную вакцинацию некоторых граждан вводят в Туле. Как пишет РИА Новости, привьют людей из группы риска: кто к ним относится, не уточняется.
Столица была первой, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Власти потребовали привить 60% работающих людей.
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