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Власти Екатеринбурга разрешили выталкивать людей без масок из транспорта принудительно
20 октября, 2020 22:47
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Pixabay
В общественном транспорте Екатеринбурга пассажиры могут выталкивать из салона людей без средств индивидуальной защиты самостоятельно. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский.
«Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений», – заявил градоначальник.
Мэр отметил, что коронавирусные ограничения затронули учебу, работу, экономическую сферу и коснулись практически всех.
«Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим», – цитируют Высокинского «Известия».
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор закрыл «Бауманку» за нарушения профилактических мер.
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