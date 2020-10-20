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В общественном транспорте Екатеринбурга пассажиры могут выталкивать из салона людей без средств индивидуальной защиты самостоятельно. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский.

«Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений», – заявил градоначальник.

Мэр отметил, что коронавирусные ограничения затронули учебу, работу, экономическую сферу и коснулись практически всех.

«Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим», – цитируют Высокинского «Известия».

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор закрыл «Бауманку» за нарушения профилактических мер.