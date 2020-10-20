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Роспотребнадзор закрыл «Бауманку» за нарушения профилактических мер

Антон Мельников
20 октября, 2020 18:34
1 мин
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Youtube / МГТУ им. Н.Э. Баумана

Роспотребнадзор приостановил работу МГТУ имени Баумана. В вузе выявлен рост заражения коронавирусом и нарушения профилактических мер.

По информации агентства «Москва», сотрудникам Роспотребнадзора поступила информация о росте заражения коронавирусом среди студентов «Бауманки», из-за чего ведомство решило проверить вуз.

Данные о заражении оказались подтверждены. Кроме того, инспекция выявила нарушения профилактических мер против COVID-19. Поэтому Роспотребнадзор решил приостановить работу университета, передаёт RG.RU.

темы
Роспотребнадзор
коронавирус
вузы
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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