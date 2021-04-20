Власти ужесточили требования для возвращающихся домой россиян. Приём станет хуже, чем в иностранном государстве

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Роспотребнадзор ужесточил требования для россиян, которые возвращаются в страну из-за границы.

С 1 мая прилетающим гражданам придётся дважды проходить тестирование на COVID-19. При этом сдать оба теста необходимо в течение пяти дней после прилёта. Второй тест можно будет сдавать не раньше, чем через сутки после первого.

До 1 мая нововведения Роспотребнадзора будут касаться только тех, кто возвращается в Россию из Турции и Танзании.

Также в постановлении Роспотребнадзора сообщается, что сотрудники ведомства начнут проводить выборочные тестирования иностранцев и лиц без гражданства в аэропортах, передаёт «РБК».

Вместе с этим, сегодня стало известно, что Черногория, напротив, все ограничения для россиян снимет. Об этом заявил глава Минфина Черногории Милойко Спаич. При въезде в страну не нужно будет отправляться на карантин или сдавать ПЦР-тестирование.