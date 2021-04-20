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Балканская страна полностью «раскроет свои объятия» для гостей из России

Антон Мельников
20 апреля, 2021 22:58
2 мин
Антон Мельников
20 апреля, 2021 22:58
2 мин
Pixabay
Pixabay

Министр финансов Черногории Милойко Спаич заявил, что страна отменяет всё коронавирусные ограничения для приезжающих из четырех стран, в том числе из России. Туристы смогут посетить страну, не отправляясь на карантин и без тестирования на COVID-19. Свое сообщение глава Минфина опубликовал в соцсети Twitter.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР тестирование», — написал министр.

Тем не менее, конкретная дата отмены ограничений в публикации Спаича не уточняется.

Напомним, Черногория собиралась открыть туристический сезон до начала июня. При этом ранее для въезда в страну туристам из России нужно было предоставить тест на коронавирус с отрицательным результатом, сертификат о прохождении вакцинации или справку о наличии антител, передаёт «Коммерсантъ».

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