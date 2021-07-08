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Власти усложнят въезд для белорусов в ближайшие дни
8 июля, 2021 00:18
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pixabay.com
Жителям Беларуси с 10 июля при въезде в Россию нужно будет иметь результаты отрицательного теста на COVID-19 в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19».
Он должен быть сделан не менее чем за три календарных дня до въезда в Россию методом ПЦР. Инициатива также касается жителей стран-членов ЕАЭС и Таджикистана. Правила в отношении граждан Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана будут действовать с 1 сентября, сообщает «Sputnik Беларусь».
Тем временем, в Евросоюзе заработала система цифровых сертификатов о COVID-статусе. Теперь появилась возможность удостоверить факт получения вакцины от коронавируса, отрицательный тест на COVID-19 или то, что обладатель документа недавно переболел.
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