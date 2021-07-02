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Появилась возможность путешествовать без проверок на коронавирус
2 июля, 2021 00:25
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pixabay.com
В Евросоюзе запущена система цифровых сертификатов о COVID-статусе.
Теперь появилась возможность удостоверить факт получения вакцины от коронавируса, отрицательный тест на COVID-19 или то, что обладатель документа недавно переболел.
Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие. При этом дополнительные проверки требоваться не будут. Документ может быть доступен в виде QR-кода, электронной копии на смартфоне или на бумаге.
Сертификат о COVID-статусе признан во всех 27 странах — членах ЕС, а также в Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне, сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что Финляндия потратит на выдачу электронных сертификатов о вакцинации 3,5 млн евро.
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