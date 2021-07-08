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Власти связали рост заболеваемости в Петербурге с Евро-2020
8 июля, 2021 01:03
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Власти России фиксируют рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с проведением футбольных матчей Евро-2020. При этом она отметила, что ситуация находится под контролем.
Федеральные власти и руководство Санкт-Петербурга «стараются предпринять весь спектр необходимых мер для того, чтобы преодолеть этот рост», отметила Голикова, сообщает «Интерфакс».
Ранее в Кремле прокомментировали прошедший в ночь на 26 июня в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в городе из-за коронавирусной инфекции.
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