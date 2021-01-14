Власти столицы анонсировали новые льготы для переболевших коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти разрабатывают систему льгот для москвичей, которые переболели COVID-19. Ими можно будет воспользоваться в транспорте, а также столичных учреждениях.

«Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела … Мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, - заявил столичный градоначальник. - Создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе – в городских учреждениях, организациях, на транспорте».

Собянин отметил, что при разработке системы льгот есть сложности, а именно вопрос в антителах, которые «сегодня есть, завтра они исчезли».

Подробности о разрабатываемой системе мэр обещал рассказать на следующей неделе, передают «Ведомости».

Ранее Собянин рассказал, когда ожидать возвращения Москвы к нормальной жизни после коронавируса. Читайте от этом в нашем материале.