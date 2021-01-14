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Сергей Собянин предсказал возврат столицы к нормальной жизни
14 января, 2021 19:17
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Youtube / Россия 24
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уже к маю может вернуться к нормальной жизни. При этом, снижение заболеваемости COVID-19 в Москве может начаться еще раньше, «в конце января - в феврале». В эти месяцы в Москве численность заболевших будет стабильно снижаться.
«Но, чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май», - цитирует Собянина «ТАСС».
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