Сергей Собянин предсказал возврат столицы к нормальной жизни

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уже к маю может вернуться к нормальной жизни. При этом, снижение заболеваемости COVID-19 в Москве может начаться еще раньше, «в конце января - в феврале». В эти месяцы в Москве численность заболевших будет стабильно снижаться.

«Но, чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май», - цитирует Собянина «ТАСС».