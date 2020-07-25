Власти США задержали исследовательницу из Китая из-за мошенничества с визой

Общество

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Представители Министерства юстиции США сообщили о задержании исследовательницы из Китая, которая ранее укрывалась от властей в консульстве Китая в Сан-Франциско. Ожидается, что она предстанет перед судом уже в начале следующей недели, 27 июля.

Согласно заявлению окружного суда Сан-Франциско, Хуан Танг, работавшая в Калифорнийском университете в Дейвисе, сокрыла важную информацию при оформлении визы. Она не указала, что служила в вооруженных силах Китая. 26 июня ей было предъявлено обвинение в мошенничестве с визами.

Представитель Министерства юстиции США сообщил, что у Тан не было дипломатического иммунитета, поскольку она не являлась дипломатом. Также представитель Минюста добавил, что Тан была частью сети людей, которые скрывали свою военную принадлежность при подаче заявлений на визу, передает Reuters.

Ранее Китай отказался закрыть консульство в Хьюстоне по приказу властей США.