По состоянию на 24 июля 10:45
Заболевших800 849
За последние сутки5 811
Выздоровело588 774
Умерло13 046
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Китай отказался закрыть консульство в Хьюстоне по приказу властей США

Антон Мельников
24 июля, 2020 18:00
1 мин
в
Pixabay

Официальные лица в китайском консульстве в Хьюстоне отказались прекратить свою деятельность после того, как власти США распорядились о закрытии консульства.

Генеральный консул Китая в Хьюстоне Цай Вэй, заявил, что офис останется открытым.

«Сегодня мы все еще работаем в нормальном режиме, поэтому посмотрим, что будет завтра», - сообщил Цай.

Консул также обвинил США в нарушении международных конвенций и призвал отказаться от «неправильного решения» о закрытии консульства и «отменить его».

Ранее на этой неделе Госдепартамент США обвинил дипломатов Китая в шпионаже, а также распорядился о закрытии консульства. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что консульство Хьюстона является «центром шпионажа и краж интеллектуальной собственности», напоминает New York Post.

Ранее американские власти обвинили офицера ВМС США в шпионаже в пользу России.

темы
США
политика
Китай
отношения
шпионаж
посольство КНР
1 мин