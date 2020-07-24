Китай отказался закрыть консульство в Хьюстоне по приказу властей США

Политика

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Официальные лица в китайском консульстве в Хьюстоне отказались прекратить свою деятельность после того, как власти США распорядились о закрытии консульства.

Генеральный консул Китая в Хьюстоне Цай Вэй, заявил, что офис останется открытым.

«Сегодня мы все еще работаем в нормальном режиме, поэтому посмотрим, что будет завтра», - сообщил Цай.

Консул также обвинил США в нарушении международных конвенций и призвал отказаться от «неправильного решения» о закрытии консульства и «отменить его».

Ранее на этой неделе Госдепартамент США обвинил дипломатов Китая в шпионаже, а также распорядился о закрытии консульства. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что консульство Хьюстона является «центром шпионажа и краж интеллектуальной собственности», напоминает New York Post.

Ранее американские власти обвинили офицера ВМС США в шпионаже в пользу России.