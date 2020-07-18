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Военного США заподозрили в шпионаже в пользу России

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 14:54
1 мин
Photo
Flickr

Военного из США обвиняют в шпионаже в пользу России. На следующей неделе он должен будет предстать перед судом.

Обвиняемый - офицер ВМС США Чарльз Бриггс. По данным властей, он передавал секретные данные гражданину России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание The Virginian-Pilot. О связи с гражданином РФ стало известно из судебных материалов.

При этом, в документах не уточняется, какого рода информацию он предположительно передавал, или каким образом познакомился со своим предполагаемым сообщником.

темы
США
Россия
шпионаж
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