Военного США заподозрили в шпионаже в пользу России

Политика

Flickr

Военного из США обвиняют в шпионаже в пользу России. На следующей неделе он должен будет предстать перед судом.

Обвиняемый - офицер ВМС США Чарльз Бриггс. По данным властей, он передавал секретные данные гражданину России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание The Virginian-Pilot. О связи с гражданином РФ стало известно из судебных материалов.

При этом, в документах не уточняется, какого рода информацию он предположительно передавал, или каким образом познакомился со своим предполагаемым сообщником.