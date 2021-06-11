Власти России начнут оплачивать путешествия семей с детьми
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал сегодня постановление о новых правилах субсидирования льготных тарифов для семей с детьми, путешествующих на поездах дальнего следования. Теперь власти РФ будут напрямую взаимодействовать с перевозчиком — из федерального бюджета выделят средства на покрытие разницы между обычной ценой на билет и скидочной.
Приобрести льготный билет сможет семья с несовершеннолетними детьми. Причём совершенно в любом направлении.
«Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», — уточнили в пресс-службе кабмина.
Известно, что власти уже подготовились — на реализацию данной задумки выделят 1,3 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось о том, что граждане РФ смогут получить второе высшее образование на бесплатной основе. Но только в том случае, если специальность творческая.