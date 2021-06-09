Россияне смогут повторно поступить в вуз на бесплатной основе. Но есть нюанс
Государственная дума РФ приняла сегодня в третьем чтении законопроект, позволяющий гражданам получать второе высшее образование на бесплатной основе. Но есть нюанс — данное нововведение распространяется исключительно на творческие специальности, полный список которых в скором времени утвердит правительство страны.
«Принятие поправок даст возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей», — сообщили авторы проекта.
По их словам, зачастую люди начинают интересоваться сферой искусств уже в достаточно зрелом возрасте, однако далеко не у всех есть возможность оплачивать обучение. В связи с этим и был принят соответствующий законопроект, говорится на сайте ГД.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии амбиций у России.