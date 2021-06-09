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Политика
Россия перестала быть сверхдержавой? Сергей Лавров рассказал об отсутствии амбиций у страны
9 июня, 2021 10:32
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что у Москвы все в порядке с «самомнением». Российские власти не стремятся оказать влияние на жителей всего земного шара.
«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном», — подчеркнул министр.
Он добавил, что в отличие от Запада, желающего любым путем навязать «свою ценностную демократическую повестку», Россия попросту живет своей жизнью, поскольку попытки оказать влияние на другие государства заканчиваются весьма плачевно, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что Россия перестанет появляться на МКС.
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