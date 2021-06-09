Дмитрий Рогозин представит кабмину проект по созданию новой российской орбитальной станции
Гендиректор госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия в скором времени перестанет появляться на Международной космической станции.
«Мы продолжаем работать на МКС, но по мере развертывания работ по программе собственной орбитальной станции, мы будем сворачивать свою активность на МКС», — заявил Рогозин в прямом эфире программы СоловьёвLive.
Также он подчеркнул, что работая над МКС, Россия поделилась с США технологиями создания орбитальных станций. Кроме того, по словам Рогозина, госкорпорация собирается до конца июня устроить первое рассмотрение концепции проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС) в правительстве.
Ранее Рогозин заявил о том, что Россия не собирается принимать участие в «тупых соревнованиях прыганья в мешках в сторону Луны».