Дмитрий Рогозин отказался участвовать в «тупых соревнованиях прыганья в мешках в сторону Луны»
Гендиректор госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия не будет принимать участие в соревновании, какая страна первой окажется на Луне. Все дело в том, что он хочет сэкономить бюджетные деньги.
Рогозин подчеркнул, что собирается на выделенные средства сделать что-нибудь полезное для российского народа, правда, не уточнил, что именно.
«РФ должна сосредоточиться на том, что приносит пользу стране, а не участвовать в тупых соревнованиях прыганья в мешках в сторону Луны», - заявил глава «Роскосмоса».
При этом он тут же добавил, что, вероятнее всего, Россия первой долетит до спутника Земли. Либо Китай, передает ТАСС.
Ранее Рогозин раскритиковал выступление основателя компании «Tesla» Илона Маска перед россиянами.