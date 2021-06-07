Власти России хотят заставить школьников пить молоко за 20 млрд рублей
Власти России хотят видеть в стране граждан повыше ростом, в связи с чем появилось предложение начать ежедневно поить молоком школьников. Идеей поделилась заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.
«Есть такая программа — «Школьное молоко»: потребление молока в начальной школе дает возможность детям прибавить в росте. Это существенно влияет на возможности молодого организма», — рассказала она.
По словам Абрамченко, подобная практика активно применяется лишь в 10 российских регионах. Чтобы расширить программу и обеспечить всех детей с 1 по 4 класс молоком, потребуется приблизительно 20 миллиардов рублей. Вице-премьер убеждена, что игнорировать данное предложение нельзя, поскольку дети нуждаются в животном белке, передает РИА Новости.
Ранее ученые рассказали о связи молока и уровня холестерина.