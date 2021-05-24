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Ученые опровергли связь между повышенным уровнем холестерина и молоком

Елизавета Ивлева
24 мая, 2021 14:59
2 мин
Елизавета Ивлева
24 мая, 2021 14:59
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Профессора университета Рединга провели исследование, в результате которого опровергли связь между регулярным потреблением молока и высоким уровнем холестерина, сообщает Medical press.

Поводом для изучения послужили несколько противоречивых исследований, показывающих, что чрезмерное потребление молочных продуктов ведет к таким кардиометаболическим заболеваниям, как ожирение и диабет.

Ученые применили генетический подход – изучили изменение гена лактазы, который связан с перевариванием молочного сахара. Анализ был проведен среди 1,9 млн человек.

Несмотря на то, что данные британского биобанка показали, что у людей с генетической изменчивостью лактазы вероятность развития диабета 2 типа на 11% ниже, исследование не дает убедительных оснований на то, что более высокое потребление молока связано с повышенной вероятностью диабета.

«Мы обнаружили, что среди участников с генетической изменчивостью, которую мы связывали с более высоким потреблением молока, был более высокий ИМТ, жировые отложения, но, что важно, были более низкие уровни хорошего и плохого холестерина. Мы также обнаружили, что у участников с генетической изменчивостью был значительно ниже риск ишемической болезни сердца. Все это говорит о том, что для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний не нужно сокращение потребления молока», – рассказал профессор нутригенетики и нутригеномики университета Рединга Вимал Карани.

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ТЕГИ
Молоко
Заболевания
Болезни сердца
Холестерин
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