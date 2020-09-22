Власти решили ужесточить борьбу с гуляющими по Петербуржским крышам

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Администрация Санкт-Петербурга собирается ужесточить наказание за неразрешённые экскурсии и прогулки по крышам города.

Власти рассмотрят вопрос установки сигнализаций на чердачных дверях, передает telegram-канал «Подъём».

Инициатива администрации появилась на фоне инцидента с двумя руферами, которые сорвались с крыши и разбились в северной столице.

Ранее в Санкт-Петербурге власти решили продлить масочный режим.