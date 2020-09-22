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Власти решили продлить масочный режим в Санкт-Петербурге

Антон Мельников
22 сентября, 2020 18:32
1 мин
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Pixabay

Режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте Санкт-Петербурга по решению местных властей продлен до 11 октября. Об это сообщил городской Комитет по транспорту.

«Санкт-Петербург продлевает до 11 октября 2020 года ограничительные меры, сдерживающие распространение коронавирусной инфекции. Пассажиров общественного транспорта, в том числе метрополитена, просят использовать индивидуальные средства защиты - маски и перчатки», - говорится в заявлении.

Согласно действующим ограничениям, в настоящее время в Петербурге ношение маски необходимо при посещении различных общественных мест, к которым относятся вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны общественного транспорта, отмечает «ТАСС».

темы
Санкт-Петербург
коронавирус
масочный режим
1 мин