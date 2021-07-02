Власти поставили знак ровно между больными ОРВИ и ковидными россиянами. Начался эксперимент
Поскольку эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением коронавирусной инфекции, с каждым днем в столице ухудшается, местные власти решили перестраховаться и отправить на самоизоляцию, в том числе тех, кто просто подхватил простудные заболевания. О том, что между больными ОРВИ и ковидными гражданами поставили знак ровно, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что данное решение было принято городским департаментом здравоохранения.
«Всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген - тест, который дополняет ПЦР-исследование», – объяснила Ракова принцип введенного в городе эксперимента.
Таким образом в Москве собираются решить проблему с высокой заболеваемостью COVID-19, а также приступить к выявлению коронавирусных больных среди тех, кто подцепил ОРВИ, и их немедленному лечению, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что взрывной рост больных коронавирусом в Москве оставит местных жителей без плановой медицинской помощи.