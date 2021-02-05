Общество

Через неделю жители Польши вновь смогут выбираться на интересующие их мероприятия. По словам министра культуры и спорта страны Петра Глиньского, власти начинают понемногу ослаблять введенные из-за распространения коронавируса ограничения.

Так, с 12 февраля в Польше откроются кинотеатры, театры, филармонии, оперы, а также спортивные объекты на открытом воздухе. Правда, находиться в этих местах разрешат только в средствах индивидуальной защиты. О том, как людям ходить в бассейны, учитывая, что они тоже открываются, власти не уточнили. Известно лишь то, что данное нововведение будет действовать в стране лишь 14 дней, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что власти Великобритании введут в скором времени «паспорта вакцинированных», чтобы позволить этой категории граждан путешествовать.