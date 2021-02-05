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Вакцинированные от COVID британцы возвысятся над остальными

Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 13:21
2 мин
Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 13:21
2 мин
vgr.by
vgr.by

Власти Великобритании захотели ввести в стане «паспорт вакцинированного». Данный документ позволит гражданам, получившим прививку от новой коронавирусной инфекции, выезжать за границу.

Известно, что работа над паспортом уже ведется. Данным вопросом сейчас занимаются специалисты из нескольких ведомств – Министерства иностранных дел, Департамента транспорта и Департамента здравоохранения и социального обеспечения.

К слову, местное правительство всерьез задумалось о необходимости введения данного документа после того, как в Греции заявили о готовности принять туристов из Великобритании только в том случае, если они будут привиты от COVID-19.

Кроме того, данные, свидетельствующие о том, что вакцинация уменьшает передачу инфекции, а также предотвращает возможность развития серьезных заболеваний с летальным исходом, возродили в Великобритании дебаты о том, должны ли люди, прошедшие вакцинацию, иметь больше свободы, передает The Times.

Ранее сообщалось о том, что Дания «украла» идею башкирский властей по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Великобритания
коронавирус
паспорт вакцинации
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