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Дания «украла» идею башкирских властей по борьбе с COVID-19

Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 11:27
1 мин
Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 11:27
1 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Дании хотят ввести «корона-паспорта», но только в цифровом формате. В документе будет отображена информация о вакцинации против COVID-19 и наличии антител. По мнению местных властей, данная инициатива позволит скорее вернуть страну к деловому стилю жизни.

Известно, что новый документ будет представлен уже в эту среду. Необходимость заиметь «корона-паспорт» возникнет в первую очередь у тех граждан, которые часто вынуждены путешествовать по деловым вопросам. Власти планируют ввести электронный документ уже через месяц.

Как сообщает телеканал TV2 со ссылкой на свои источники, «корона-паспорт» позволит местным жителям посещать мероприятия и заведения общепита, передает РИА Новости.

Ранее «антиковидный» паспорт хотели ввести в Башкирии, однако позже власти испугались реакции общества и решили поменять концепцию.

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ТЕГИ
коронавирус
Дания
вакцинация
ковидные паспорта
1 мин
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