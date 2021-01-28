Общество

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что реакция общества на введение в регионе «ковидного паспорта» была для местных властей неожиданностью. В связи с этим в республике приняли решение переименовать документ, подтверждающий факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции и наличие антител.

«Не ожидал, что наша сугубо региональная инициатива будет очень бурно и своеобразно в федеральном масштабе обсуждаться. Наверное, людей смутило слово "паспорт"», - цитирует главу республики РИА Новости.

Он отметил, что вопрос по переименованию данного документа будет рассмотрен уже сегодня. Вероятнее всего, «антиковидный паспорт» будет называться просто справкой.

Ранее стало известно, что «антиковидный паспорт» будут требовать у посетителей заведений общепита в Башкирии. Гражданам, имеющим подобный документ, предусмотрены скидки на услуги и размещение в государственных санаториях.