В российском регионе будут проверять антиковидные паспорта у посетителей ресторанов и кафе

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Детали ввода антиковидных паспортов раскрыли в Башкирии. Как выяснилось, документ будут спрашивать на входе у посетителей кафе и ресторанов.

Об этом рассказал руководитель администрации главы региона Александр Сидякин. Заведениям общественного питания будет запрещено допускать одновременное нахождение в зале более 50 посетителей без паспорта.

Для имеющих антиковидный документ предусмотрены скидки на услуги и размещение в государственных санаториях. Будет действовать скидка при покупке абонементов в бассейн и фитнес-центры. На сегодняшний день в проекте готовы принять участие пять фитнес-центров, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что эксперимент начнется с 5 февраля. Паспорта будут выдаваться тем, кто переболел коронавирусом и имеет антитела, либо вакцинированным от COVID-19.