Первая российская территория вводит дающие свободу действий антиковидные паспорта

Mos.ru

Башкирия первой в России вводит антиковидные паспорта. Какие преимущества они дают, рассказал глава республики Радий Хабиров.

Антиковидные паспорта получат вакцинированные жители, а также те, кто переболел коронавирусом и имеет антитела. Паспорт оформляется через портал госуслуг.

Обладатели паспортов могут быть уверены, что при наличии документа на них не распространяется требование об обязательной самоизоляции. В основном это касается жителей старше 65 лет.

Предполагается, что наличие паспорта даст возможность получить скидки и преференции в магазинах. С ним можно рассчитывать на снятие ограничений по заболеванию.

Эксперимент с паспортами начнется с 5 февраля 2021 года, пишет «Интерфакс».

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Россиянам доступны вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».