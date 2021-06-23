Власти Подмосковья запретят жителям без QR-кода пользоваться общественным транспортом
Власти Подмосковья планируют ужесточить ограничения в регионе, если до 1 июля ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшится. Так, одна из инициатив - запрет на пользование общественным транспортом в случае отсутствия QR-кода, подтверждающего защиту от COVID-19. Напомним, его могут получить граждане, сделавшие прививку против вируса, имеющие антитела или отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.
По словам зампредседателя правительства - главы областного Минздрава Светланы Стригунковой, власти не стремятся вводить жесткие ограничения, но если возникнет необходимость, запрет на пользование общественным транспортом воплотится в жизнь. Он станет доступен только для жителей Подмосковья, защищенных от COVID-19, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что мэр Москвы Сергей Собянин увлекся «бесковидными зонами» и запретил весь общепит.