Власти Пакистана отрубили интернет всему населению

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Неспокойная обстановка в Пакистане вынудила местное правительство прибегнуть к крайним мерам, а именно – заблокировать работу интернета в стране. Таким образом власти намереваются обезопасить себя и окружающих.

Все дело в том, что на текущей неделе в таких городах как Лахор, Исламабад и Пешавар произошли жесткие столкновения между сотрудниками правопорядка и сторонниками крайне правой исламской радикальной организации «Техрик-и-Лаббайк Пакистан». В результате стычек погибло семь человек. Кроме того, около 300 полицейских были серьезно ранены, среди них тоже есть погибшие.

Когда именно интернет вновь заработает в стране, власти держат в секрете, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что власти Беларуси хотят внедрить систему фильтрации доступа к нежелательным ресурсам в интернете.