Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Великий белорусский «файрвол»: в Беларуси могут начать «рубить» интернет по примеру Китая

Антон Мельников
14 апреля, 2021 18:21
3 мин
Антон Мельников
14 апреля, 2021 18:21
3 мин
imago stock&people/globallookpress
imago stock&people/globallookpress

В Беларуси может появиться система фильтрации доступа к нежелательным ресурсам в интернете. С предложением создать такой «информационный щит» выступила член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке при Палате представителей Национального собрания Беларуси Марина Васько.

По её словам, «определенная часть молодых людей», а также общество Беларуси в целом, подверглись «информационному воздействию деструктивных интернет-ресурсов», из-за чего приняли участие в протестных митингах.

Она отметила, что в данный момент «киберугрозы» для белорусского общества представляют «первостепенную опасность».

Депутат считает, что власти должны создать «информационный щит, который бы противостоял киберугрозам». В пример она привела практику ограничения доступа к запрещенным интернет-ресурсам в Китае. Речь идет о проекте китайских властей «Золотой щит», также известном как The Great Firewall of China («Великий китайский файрвол»).

Васько пояснила, что в результате китайской программы по созданию обособленной интернет-сети, большинство «уже не нуждается в запрещенной информации». По её словам, западные ресурсы перестали интересовать китайских интернет-пользователей, потому что в стране была создана своя полноценная информационная экосистема.

«Там и коммуникационно-развлекательный интернет-ресурс, и социальная сеть, и поисковик», — отметила депутат.

Она добавила, что вместе с разработкой белорусского «информационного щита», в стране может разрабатываться «собственный патриотический контент». Так, например, власти могут обучать блогеров и воспитывать новых лидеров мнений, передаёт TUT.by.

Отметим, что «Великий китайский файрвол» включает множество подсистем наблюдения, в том числе за активностью пользователи в интернете. Так проект включает в себя систему контроля выхода и ввода, систему управления безопасностью, информационную систему мониторинга, а также системы информирования о правонарушениях и управления трафиком.

Поделиться
ТЕГИ
Беларусь
Интернет
Цензура
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
3 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!