Великий белорусский «файрвол»: в Беларуси могут начать «рубить» интернет по примеру Китая

Политика

В Беларуси может появиться система фильтрации доступа к нежелательным ресурсам в интернете. С предложением создать такой «информационный щит» выступила член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке при Палате представителей Национального собрания Беларуси Марина Васько.

По её словам, «определенная часть молодых людей», а также общество Беларуси в целом, подверглись «информационному воздействию деструктивных интернет-ресурсов», из-за чего приняли участие в протестных митингах.

Она отметила, что в данный момент «киберугрозы» для белорусского общества представляют «первостепенную опасность».

Депутат считает, что власти должны создать «информационный щит, который бы противостоял киберугрозам». В пример она привела практику ограничения доступа к запрещенным интернет-ресурсам в Китае. Речь идет о проекте китайских властей «Золотой щит», также известном как The Great Firewall of China («Великий китайский файрвол»).

Васько пояснила, что в результате китайской программы по созданию обособленной интернет-сети, большинство «уже не нуждается в запрещенной информации». По её словам, западные ресурсы перестали интересовать китайских интернет-пользователей, потому что в стране была создана своя полноценная информационная экосистема.

«Там и коммуникационно-развлекательный интернет-ресурс, и социальная сеть, и поисковик», — отметила депутат.

Она добавила, что вместе с разработкой белорусского «информационного щита», в стране может разрабатываться «собственный патриотический контент». Так, например, власти могут обучать блогеров и воспитывать новых лидеров мнений, передаёт TUT.by.

Отметим, что «Великий китайский файрвол» включает множество подсистем наблюдения, в том числе за активностью пользователи в интернете. Так проект включает в себя систему контроля выхода и ввода, систему управления безопасностью, информационную систему мониторинга, а также системы информирования о правонарушениях и управления трафиком.