Новости – Люди
Люди
Власти ответили насчет смягчения правил для путешествующих в Краснодарский край
14 июля, 2021 17:53
1 мин
1 мин
Victor Klyushkin/Russian Look/Globallookpress
Будут ли власти Краснодарского края менять требования о вакцинации туристов на фоне отказа путешественников от билетов на юг? В администрации края дали четкий ответ.
Смягчать требования после 1 августа никто не собирается. Действующие правила останутся в силе.
Об этом пишут «Известия».
Напомним, с 1 июля при заселении в отель на Кубани требуется отрицательный тест или справка о вакцинации. С 1 августа разрешено заселять туристов с тестом, но в течение трех дней путешественник обязан сделать прививку.
Обсудите на форуме:
Как долго ждать изменений в правилах отдыха на российских курортах в связи с вакцинацией?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку